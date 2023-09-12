Филипп Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Марк Константинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Яков Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Спиридонова
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно