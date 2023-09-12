Филипп Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Марк Константинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Яков Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Спиридонова

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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