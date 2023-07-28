Черняновский Пётр Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Черняновский Феоктист
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
28.02.1940
Сын: Черняновский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Черняновская Мария Семёновна
Военная служба
?.08.1941
Пропал без вести (военное)
?.04.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно