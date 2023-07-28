Черняновский Пётр Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняновский Пётр Феоктистович

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Место рождения

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1903 г.р.

Дети

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1940 г.р.
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Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Черняновский Феоктист

Мать: Черняновская Анна Арсентьевна

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черняновская Мария Семёновна

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черняновская Мария Семёновна

Рождение ребёнка
28.02.1940

Сын: Черняновский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Черняновская Мария Семёновна

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
?.08.1941
Пропал без вести (военное)
?.04.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняновская Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черняновская Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черняновская Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно