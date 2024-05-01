Суботина Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суботин Феодор Александрович
Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Суботина) Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Суботина) Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Суботина) Мавра Александровна
Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Субботин Николай Александрович
Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Субботин Антоний Александрович
Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич
Смерть
После 1860