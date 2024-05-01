Суботина Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суботин Феодор Александрович

Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Суботина) Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Суботина) Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Суботина) Мавра Александровна

Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Субботин Николай Александрович

Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Субботин Антоний Александрович

Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич

Смерть
После 1860

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