Бармина Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бармина Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Торопов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
11.10.1977

Сын: Торопов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Торопов Владимир Александрович

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