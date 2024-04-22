(Уракова) Пелагея Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815
Отец: Ураков Фёдор Митрофанов
Мать: Уракова Агафья
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 1 года в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177, №43)
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 19 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 270, №41)
Смерть
Неизвестно