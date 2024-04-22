(Уракова) Пелагея Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уракова) Пелагея Фёдорова

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: Ураков Фёдор Митрофанов

Мать: Уракова Агафья

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 1 года в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177, №43)
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 19 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 270, №41)
Смерть
Неизвестно
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