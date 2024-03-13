Ogan William Stanton
Место рожденияHarrison Township, Ross, Ohio, USA
Дата рождения16.03.1877
Дата смерти17.08.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1880
Harrison Township, Ross, Ohio, USA
Рождение ребёнка
24.09.1900
Дочь: Bertha Marie
Мать ребёнка: Ogan Michele
Harrison Township, Ross, Ohio, USA
Место жительства
1900
Harrison Township, Ross, Ohio, USA
Рождение ребёнка
04.08.1904
Дочь: Mary Myrtle
Мать ребёнка: Ogan Michele
Springfield Township, Ross, Ohio, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ogan Michele
Смерть
17.08.1908
Ross County, Ohio, USA