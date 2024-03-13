Ogan William Stanton — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ogan William Stanton

Место рождения

Harrison Township, Ross, Ohio, USA

Дата рождения

16.03.1877

Дата смерти

17.08.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Harrison Township, Ross, Ohio, USA
Место жительства
1880
Harrison Township, Ross, Ohio, USA
Рождение ребёнка
24.09.1900

Дочь: Bertha Marie

Мать ребёнка: Ogan Michele

Harrison Township, Ross, Ohio, USA
Место жительства
1900
Harrison Township, Ross, Ohio, USA
Рождение ребёнка
04.08.1904

Дочь: Mary Myrtle

Мать ребёнка: Ogan Michele

Springfield Township, Ross, Ohio, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ogan Michele

Смерть
17.08.1908
Ross County, Ohio, USA
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