Плотников Алексей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.09.2006
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников Никифор Гавриилович
Мать: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
25.09.1959
Сын: Плотников Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова Альбина Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова Альбина Семёновна
Смерть
29.09.2006