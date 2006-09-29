Плотников Алексей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Алексей Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Никифор Гавриилович

Мать: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
25.09.1959

Сын: Плотников Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова Альбина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова Альбина Семёновна

Смерть
29.09.2006
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