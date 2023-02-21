Батурина (Стерлигова) Прасковья (Параскева) Ивановна
Место рожденияАсхабад
Дата рождения28.03.1908 ст.
Дата смерти11.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1908 ст.
Асхабад
Церковь 4-го Закаспийского стрелкового бальона. Отец младший фейрверкер, крестьянин Горелки. Восприемница Акалина Умрихина, крестьянка с. Лиховитки (вероятно, Ольховатка) Павловского уезда. Восприемни... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1939
Дочь: Кочетова Галина Никоолаевна
Отец ребёнка: Батурин Николай Фёдорович
Смерть
11.02.1984
Гомель, Гомельская область