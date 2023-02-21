Батурина (Стерлигова) Прасковья (Параскева) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина (Стерлигова) Прасковья (Параскева) Ивановна

Место рождения

Асхабад

Дата рождения

28.03.1908 ст.

Дата смерти

11.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1908 ст.

Отец: Стерлигов Иван Сергеевич

Мать: Батурина Дарья Максимовна

Асхабад
Церковь 4-го Закаспийского стрелкового бальона. Отец младший фейрверкер, крестьянин Горелки. Восприемница Акалина Умрихина, крестьянка с. Лиховитки (вероятно, Ольховатка) Павловского уезда. Восприемни... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1939

Дочь: Кочетова Галина Никоолаевна

Отец ребёнка: Батурин Николай Фёдорович

Смерть
11.02.1984
Гомель, Гомельская область