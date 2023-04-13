Маликов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаликов ?

Маликов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Маликов Иосиф Трофимов

Мать: ?

Смерть
Неизвестно