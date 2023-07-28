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Смирнов Николай Александрович

Место рождения

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С ?.06.1941 по 07.02.1944
Находился в окружении (на оккупированной территории). Украинская ССР, Днепропетровская обл., Сталиндорский р-н, Горького пр - гр 6
Призыв на военную службу
08.02.1944
Сталиндорфский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., Сталиндорфский р-н
Военная служба
С 09.02.1944 по 1945
Стрелок, рядовой, 20 гсп 7 сд.
Военная служба
С 16.07.1945 по 25.07.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинградский ВПП (военно-пересыльный пункт). Прибыл из эвакогоспиталя ЭГ 444, № команды 1925. Выбыл к месту призыва: Сталиндорфский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл.
Лечение в госпитале
С 1945 по 15.07.1945
Эвакогоспиталь ЭГ 444.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Илария Васильевна

Образование
Неизвестно
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
3 класса ЦПШ.
Смерть
Неизвестно