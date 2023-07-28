Смирнов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С ?.06.1941 по 07.02.1944
Находился в окружении (на оккупированной территории). Украинская ССР, Днепропетровская обл., Сталиндорский р-н, Горького пр - гр 6
Призыв на военную службу
08.02.1944
Сталиндорфский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., Сталиндорфский р-н
Военная служба
С 09.02.1944 по 1945
Стрелок, рядовой, 20 гсп 7 сд.
Военная служба
С 16.07.1945 по 25.07.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинградский ВПП (военно-пересыльный пункт). Прибыл из эвакогоспиталя ЭГ 444, № команды 1925. Выбыл к месту призыва: Сталиндорфский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл.
Лечение в госпитале
С 1945 по 15.07.1945
Эвакогоспиталь ЭГ 444.
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
3 класса ЦПШ.
Смерть
Неизвестно