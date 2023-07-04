Бойко Филипп Исидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойко Исидор Феодорович (Фёдорович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1895
Сын: Бойко Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Бойко Ирина Созонтовна
Боковое, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Ирина Созонтовна
Смерть
Неизвестно