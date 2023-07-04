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Бойко Филипп Исидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойко Исидор Феодорович (Фёдорович)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1895

Сын: Бойко Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Бойко Ирина Созонтовна

Боковое, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Ирина Созонтовна

Смерть
Неизвестно