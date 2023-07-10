Кудрявцев Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Владимир Константинович

Кудрявцев Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1875

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.03.1942