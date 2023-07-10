Кудрявцев Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1875
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.03.1942