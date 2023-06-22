Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно