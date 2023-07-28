Федоров Антон
Место рождения
Дата рождения17.01.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1865 ст.
Отец: Агафаподов Федор
Мать: Евфимова Пелагея
Крещение
19.01.1865 ст.
Крестный Владимир Агаподов
Бракосочетание
28.01.1891 ст.
Жена: Аммосова Дарья
Рождение ребёнка
23.12.1892 ст.
Сын: Антонов Яков
Мать ребёнка: Аммосова Дарья
Рождение ребёнка
06.08.1894
Сын: Антонов Матвей
Мать ребёнка: Аммосова Дарья
Рождение ребёнка
01.08.1897 ст.
Сын: Антонов Стефан
Мать ребёнка: Аммосова Дарья
Рождение ребёнка
01.05.1900 ст.
Сын: Антонов Николай
Мать ребёнка: Аммосова Дарья
Рождение ребёнка
12.01.1901 ст.
Сын: Антонов Георгий
Мать ребёнка: Аммосова Дарья
Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.
Сын: Антонов Яков
Мать ребёнка: Аммосова Дарья
Рождение ребёнка
02.02.1904 ст.
Сын: Антонов Федор
Мать ребёнка: Аммосова Дарья
Рождение ребёнка
?.07.1907 ст.
Дочь: Антонова Мария
Мать ребёнка: Аммосова Дарья
Рождение ребёнка
1914
Сын: Антонов Петр
Мать ребёнка: Аммосова Дарья
Смерть
Неизвестно