Федоров Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Антон

Федоров Антон

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

17.01.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1865 ст.

Отец: Агафаподов Федор

Мать: Евфимова Пелагея

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
19.01.1865 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Владимир Агаподов
Бракосочетание
28.01.1891 ст.

Жена: Аммосова Дарья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.12.1892 ст.

Сын: Антонов Яков

Мать ребёнка: Аммосова Дарья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.08.1894

Сын: Антонов Матвей

Мать ребёнка: Аммосова Дарья

Рождение ребёнка
01.08.1897 ст.

Сын: Антонов Стефан

Мать ребёнка: Аммосова Дарья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.05.1900 ст.

Сын: Антонов Николай

Мать ребёнка: Аммосова Дарья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.01.1901 ст.

Сын: Антонов Георгий

Мать ребёнка: Аммосова Дарья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.

Сын: Антонов Яков

Мать ребёнка: Аммосова Дарья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.02.1904 ст.

Сын: Антонов Федор

Мать ребёнка: Аммосова Дарья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
?.07.1907 ст.

Дочь: Антонова Мария

Мать ребёнка: Аммосова Дарья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Антонов Петр

Мать ребёнка: Аммосова Дарья

Смерть
Неизвестно