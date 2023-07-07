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Орыщак Михаил
Орыщак Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Ерохина) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Дрогобыч
, Львівська область
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