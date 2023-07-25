(Гельфман) Снежана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гельфман) Снежана

(Гельфман) Снежана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гельфман Роман Борисович

Рождение ребёнка
19.06.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гельфман Роман Борисович