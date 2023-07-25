(Гельфман) Снежана
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гельфман Роман Борисович
Рождение ребёнка
19.06.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гельфман Роман Борисович