Золина Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.08.1977
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1983
Дочь: Медведева Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1986
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности