Золина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золина Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.08.1977

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.1983

Дочь: Медведева Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1986

Сын: Золин Юрий Вячеславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности