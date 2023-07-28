Михайлов Андрей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1894 ст.
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1894 ст.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Михайлов Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Михайлова Вера Павловна
Рождение ребёнка
02.07.1924
Дочь: Григорьева Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Вера Павловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бочанова Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Вера Павловна
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Михайлова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Вера Павловна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Михайлов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Михайлова Вера Павловна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Михайлов Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Михайлова Вера Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Вера Павловна
Смерть
1972
Кабырдак, Тюкалинский муниципальный район, Омская область