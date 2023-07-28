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Михайлов Андрей Игнатьевич

Место рождения

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

28.11.1894 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1894 ст.

Отец: Махоркин Игнат Евдокимович

Мать: Махоркина Елизавета Дмитриева

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Михайлов Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Михайлова Вера Павловна

Рождение ребёнка
02.07.1924

Дочь: Григорьева Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Вера Павловна

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бочанова Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Вера Павловна

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Михайлова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Вера Павловна

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Михайлов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Михайлова Вера Павловна

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Михайлов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Михайлова Вера Павловна

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Вера Павловна

Смерть
1972
Кабырдак, Тюкалинский муниципальный район, Омская область