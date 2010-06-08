Лех Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лех Наталия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2010

Отец: не указан

Мать: Лех Наталия