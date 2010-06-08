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Лех Наталия Александровна
Лех Наталия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.2010
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Лех Наталия
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2010
Отец: не указан
Мать:
Лех Наталия
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