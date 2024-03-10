Цыбжитов Цырен Цымбелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбжитов Цырен Цымбелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбжитова -Шультайц Маруся Цыреновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыбжитов Заята Цыренович

Мать ребёнка: Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбжитова Татьяна Цыреновна

Мать ребёнка: Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена

Смерть
Неизвестно
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