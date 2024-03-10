Цыбжитов Цырен Цымбелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбжитова -Шультайц Маруся Цыреновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбжитова Татьяна Цыреновна
Мать ребёнка: Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена
Смерть
Неизвестно