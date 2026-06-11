Малимоненко Иван Петров
мужской, родился 1806
умер Неизвестно
ОтецМалимоненко Петр Ильич1781 г.р.
Супруги
Малимоненкова Матрона Сидорова1808 г.р.
Дети
Малимоненко Павел Иванович1830 г.р.
Малимоненко Григорий Иванович1833 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Малимоненко Петр Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Малимоненко Павел Иванович
Мать ребёнка: Малимоненкова Матрона Сидорова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Малимоненко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Малимоненкова Матрона Сидорова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Малимоненко) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Малимоненкова Матрона Сидорова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Малимоненко) Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Малимоненкова Матрона Сидорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Малимоненко) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Малимоненкова Матрона Сидорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Малимоненко) Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Малимоненкова Матрона Сидорова
Смерть
Неизвестно