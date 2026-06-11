Малимоненко Иван Петров 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Малимоненко Иван Петров

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1806

умер Неизвестно

Отец
Малимоненко Петр Ильич1781 г.р.
Супруги
Малимоненкова Матрона Сидорова1808 г.р.
Дети
Малимоненко Павел Иванович1830 г.р.
Малимоненко Григорий Иванович1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Малимоненко Петр Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малимоненкова Матрона Сидорова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Малимоненко Павел Иванович

Мать ребёнка: Малимоненкова Матрона Сидорова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Малимоненко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Малимоненкова Матрона Сидорова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Малимоненко) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Малимоненкова Матрона Сидорова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Малимоненко) Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Малимоненкова Матрона Сидорова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Малимоненко) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Малимоненкова Матрона Сидорова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Малимоненко) Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Малимоненкова Матрона Сидорова

Смерть
Неизвестно

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