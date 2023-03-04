Вшивцева (Лубягина) Феодосия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Лубягин Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Сысоев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Сысоев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вшивцев Иван Сысоев
Смерть
После 1763