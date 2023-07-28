Вареня (Демидова) Иулианна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения17.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1883
Рождение ребёнка
13.10.1901
Сын: Вареня Назарий Арсеньевич
Отец ребёнка: Вареня Арсений Павлович
Рождение ребёнка
13.09.1903
Отец ребёнка: Вареня Арсений Павлович
Рождение ребёнка
21.07.1905
Отец ребёнка: Вареня Арсений Павлович
Рождение ребёнка
19.07.1907
Дочь: Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Вареня Арсений Павлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Татиана Арсеньевна
Отец ребёнка: Вареня Арсений Павлович
Рождение ребёнка
09.06.1910
Дочь: Ольга Арсеньевна
Отец ребёнка: Вареня Арсений Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно