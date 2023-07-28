Вареня (Демидова) Иулианна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вареня (Демидова) Иулианна Гавриловна

Место рождения

Клиновое

Дата рождения

17.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1883

Отец: Демидов Гавриил Васильевич

Мать: Демидова Татиана Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1901

Сын: Вареня Назарий Арсеньевич

Отец ребёнка: Вареня Арсений Павлович

Рождение ребёнка
13.09.1903

Сын: Вареня Петр Арсеньевич

Отец ребёнка: Вареня Арсений Павлович

Рождение ребёнка
21.07.1905

Сын: Вареня Иоанн Арсеньевич

Отец ребёнка: Вареня Арсений Павлович

Рождение ребёнка
19.07.1907

Дочь: Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Вареня Арсений Павлович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Татиана Арсеньевна

Отец ребёнка: Вареня Арсений Павлович

Рождение ребёнка
09.06.1910

Дочь: Ольга Арсеньевна

Отец ребёнка: Вареня Арсений Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вареня Арсений Павлович

Смерть
Неизвестно