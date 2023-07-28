Броневский Владимир Богданович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1819 по 1828
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1828
Смерть
1835