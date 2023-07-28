Броневский Владимир Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Броневский Владимир Богданович

Место рождения

Богданово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Богданово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1819 по 1828
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1828
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1835
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург