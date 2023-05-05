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Семенов Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.

Дочь: Семенова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Семенова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.

Дочь: Семенова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Семенова Анна Ефимовна

Место жительства
1912 ст.
Игнатова, Чальско-Дорская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно