Надежичев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежичев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1918

Сын: Надежичев Александр

Мать ребёнка: Надежичева Анна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Калиста

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Калерия

Мать ребёнка: Надежичева Анна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Максимова Клавдия

Мать ребёнка: Надежичева Анна

Рождение ребёнка
30.05.1929

Сын: Надежичев Михаил

Мать ребёнка: Надежичева Анна

с. Усть-КУбенское Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Соколова Вера

Мать ребёнка: Надежичева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надежичев Василий

Мать ребёнка: Надежичева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежичева Анна

Смерть
Неизвестно