Надежичев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1918
Сын: Надежичев Александр
Мать ребёнка: Надежичева Анна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Калерия
Мать ребёнка: Надежичева Анна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Максимова Клавдия
Мать ребёнка: Надежичева Анна
Рождение ребёнка
30.05.1929
Сын: Надежичев Михаил
Мать ребёнка: Надежичева Анна
с. Усть-КУбенское Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Соколова Вера
Мать ребёнка: Надежичева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Надежичев Василий
Мать ребёнка: Надежичева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежичева Анна
Смерть
Неизвестно