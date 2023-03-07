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Мухачев Ермолай Васильев

Место рождения

дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Около 1691 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Мухачев Василий (Васка) Киприанов

Мать: Мухачева Ненила Ермолаева

дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719