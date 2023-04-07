Горинский Николай Александрович
Место рожденияЯрославская губ., Ярославский уезд
Дата рождения03.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1906
Ярославская губ., Ярославский уезд
16 октября 1906 г. по новому стилю
Крещение
05.10.1906
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
18 октября 1906 г. по новому стилю
Смерть
Неизвестно