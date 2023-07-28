Арсеньева Анастасия
Место рождения
Дата рождения24.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1884 ст.
Отец: Онуфриев Арсений
Мать: Михайлова Матрона
Крещение
25.10.1884 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.08.1911 ст.
Дочь: Васильева Анна
Отец ребёнка: Николаев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев Василий
Смерть
Неизвестно