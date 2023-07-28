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Арсеньева Анастасия

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

24.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1884 ст.

Отец: Онуфриев Арсений

Мать: Михайлова Матрона

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
25.10.1884 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.08.1911 ст.

Дочь: Васильева Анна

Отец ребёнка: Николаев Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Василий

Смерть
Неизвестно