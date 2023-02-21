Кузнецова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.?

Сын: Кузнецов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно