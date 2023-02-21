Кузнецова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.?
Сын: Кузнецов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно