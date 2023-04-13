(Пушина) Фекла Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Пушин Анисим Терентьев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Пушин Анисим Терентьев
Рождение ребёнка
19.07.1851
Дочь: Марина Анисимова
Отец ребёнка: Пушин Анисим Терентьев
Смерть
Неизвестно