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Данилин Гаврил Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1906

Дата смерти

12.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1906

Отец: Данилин Захар

Мать: Данилина Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
27.01.1933

Дочь: Панфилова Лидия Гавриловна

Мать ребёнка: Данилина Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
01.12.1935

Сын: Данилин Виктор Гаврилович

Мать ребёнка: Данилина Прасковья Тихоновна

Темгенево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
12.05.1999
Темгенево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область