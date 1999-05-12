Данилин Гаврил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1906
Дата смерти12.05.1999
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1906
Отец: Данилин Захар
Мать: Данилина Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
27.01.1933
Дочь: Панфилова Лидия Гавриловна
Мать ребёнка: Данилина Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
01.12.1935
Сын: Данилин Виктор Гаврилович
Мать ребёнка: Данилина Прасковья Тихоновна
Смерть
12.05.1999