Рябоконь Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябоконь Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Рябоконь Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Рябоконь Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно