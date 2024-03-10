Зуев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Виктор Иванович

Зуев Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зуева Елена Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close