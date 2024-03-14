Тышлек Неля Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Неля Сергеевна

Тышлек Неля Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Тышлек Сергей Федорович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close