Драбкин Авраам Нотович
Место рожденияг. Могилев, Могилевская обл, Республика Беларусь
Дата рождения1844
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Могилев, Могилевская обл, Республика Беларусь
Место жительства
С 1861 по 1871
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1871 по 1876
г. Вроцлав, Польша
Место жительства
С 1876 по 1917
Смерть
1917