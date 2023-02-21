Драбкин Авраам Нотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драбкин Авраам Нотович

Место рождения

г. Могилев, Могилевская обл, Республика Беларусь

Дата рождения

1844

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Могилев, Могилевская обл, Республика Беларусь
Место жительства
С 1861 по 1871
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1871 по 1876
г. Вроцлав, Польша
Место жительства
С 1876 по 1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург