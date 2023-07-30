Москаленко Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 или 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1914

Муж: Королев Михаил Федорович

Новолуговое, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетели по жениху Королев Гаврил Федорович и Попов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно