Москаленко Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1914
Новолуговое, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетели по жениху Королев Гаврил Федорович и Попов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно