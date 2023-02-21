Романовский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовский Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1892

Дочь: Паничева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Шестаки, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Романовский Ерофей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно