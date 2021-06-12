Телеганов Игорь Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1968
Дата смерти12.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1992
Дочь: Телеганов Дарья Игоревна Дарья Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.06.2021