Телеганов Игорь Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелеганов Игорь Юрьевич

Телеганов Игорь Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1968

Дата смерти

12.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1992

Дочь: Телеганов Дарья Игоревна Дарья Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close