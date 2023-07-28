Бакулин Логин Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1736 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1736 ст.
Отец: Бакулин Иван Антонович
Бракосочетание
Между 1753 и 1760 ст.
Бракосочетание
Между 1754 и 1761
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: Бакулина Марина Логиновна
Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Сын: Бакулин Василий Логинович
Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Дочь: Бакулина Маремьяна Логиновна
Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.10.1762 ст.
Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Сын: Бакулин Тимофей Логинович
Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакулин Василий Логинович
Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно