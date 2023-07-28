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Бакулин Логин Иванович

Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1736 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1736 ст.

Отец: Бакулин Иван Антонович

Мать: Мамаева Агафья Филипповна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Между 1753 и 1760 ст.

Жена: Бакулина Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Между 1754 и 1761

Жена: Бакулина Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: Бакулина Марина Логиновна

Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Фёдоровна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Бакулин Василий Логинович

Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Фёдоровна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Дочь: Бакулина Маремьяна Логиновна

Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Фёдоровна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1762 ст.

Сын: Бакулин Сергей Логинович

Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Фёдоровна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Сын: Бакулин Тимофей Логинович

Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Фёдоровна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Василий Логинович

Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Фёдоровна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно