Гинглятт (Сундеева) Елена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гинглятт Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Гинглятт Леонтий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гинглятт Лидия Леонтьевна
Отец ребёнка: Гинглятт Леонтий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1943
Сын: Андро-Де-Бюи-Гинглятт Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Гинглятт Леонтий Александрович
Смерть
1982