Гинглятт (Сундеева) Елена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинглятт (Сундеева) Елена Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сундеев Трофим Захарович

Мать: Сундеева Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гинглятт Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Гинглятт Леонтий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гинглятт Лидия Леонтьевна

Отец ребёнка: Гинглятт Леонтий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гинглятт Леонтий Александрович

Рождение ребёнка
13.04.1943

Сын: Андро-Де-Бюи-Гинглятт Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Гинглятт Леонтий Александрович

Смерть
1982

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