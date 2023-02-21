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Елютина Варвара Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1872

Отец: Елютин Иона Михайлович

Мать: Елютина Елизавета Васильевна

Крещение
10.12.1872
Рязань, город Рязань, Рязанская область
в Симеоновской церкви г. Рязани. За ней в 1905 состояли 60 дес. земли в д. Завал Ряжского у. 17.06.1905 причислена к роду отца.
Бракосочетание
08.11.1899

Муж: Ягодовский Василий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно