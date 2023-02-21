Елютина Варвара Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1872
Крещение
10.12.1872
Рязань, город Рязань, Рязанская область
в Симеоновской церкви г. Рязани. За ней в 1905 состояли 60 дес. земли в д. Завал Ряжского у. 17.06.1905 причислена к роду отца.
Бракосочетание
08.11.1899
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно