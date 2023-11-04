Бобоев Артур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.2021
Дочь: Бобоева Дилара Артуровна
Мать ребёнка: Бобоева (Одина) Илона Сергеевна
Рождение ребёнка
03.08.2023
Дочь: Бобоева Аврора Артуровна
Мать ребёнка: Бобоева (Одина) Илона Сергеевна