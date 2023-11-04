Бобоев Артур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобоев Артур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1999 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобоева (Одина) Илона Сергеевна

Рождение ребёнка
13.03.2021

Дочь: Бобоева Дилара Артуровна

Мать ребёнка: Бобоева (Одина) Илона Сергеевна

Рождение ребёнка
03.08.2023

Дочь: Бобоева Аврора Артуровна

Мать ребёнка: Бобоева (Одина) Илона Сергеевна

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