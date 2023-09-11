Чернова (Векова) Феоктиста Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веков Сергей Федорович
Мать: Векова жена Сергея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Зоя
Отец ребёнка: Чернов муж Феоктисты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Арнольд
Отец ребёнка: Чернов муж Феоктисты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Евгений
Отец ребёнка: Чернов муж Феоктисты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Владимир
Отец ребёнка: Чернов муж Феоктисты
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов муж Феоктисты
Смерть
Неизвестно