Чернова (Векова) Феоктиста Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Векова) Феоктиста Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веков Сергей Федорович

Мать: Векова жена Сергея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Зоя

Отец ребёнка: Чернов муж Феоктисты

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Арнольд

Отец ребёнка: Чернов муж Феоктисты

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Евгений

Отец ребёнка: Чернов муж Феоктисты

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Владимир

Отец ребёнка: Чернов муж Феоктисты

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов муж Феоктисты

Смерть
Неизвестно
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