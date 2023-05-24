Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Сбоев Геннадий Иванович
Сбоев Геннадий Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Пол
Мужской
Отец
Сбоев Иван Семенович
1917 г.р.
Мать
Катушева Антонина Ивановна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Сбоев Иван Семенович
Мать:
Катушева Антонина Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь