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Сбоев Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Сбоев Иван Семенович

Мать: Катушева Антонина Ивановна