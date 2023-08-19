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Хиревич Сергей Леонидович
Хиревич Сергей Леонидович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
26.09.1956
Пол
Мужской
Отец
Хиревич Леонид Васильевич
1927 г.р.
Мать
Турыгина Лидия Андреевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Х
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1956
Отец:
Хиревич Леонид Васильевич
Мать:
Турыгина Лидия Андреевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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