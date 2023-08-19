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Хиревич Сергей Леонидович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.09.1956

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1956

Отец: Хиревич Леонид Васильевич

Мать: Турыгина Лидия Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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