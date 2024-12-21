Мухай Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1933
Дата смерти21.12.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1933
Отец: Мухай Алексей Кузьмич
Мать: Мухай Ульяна Абрамовна
Родился 28 марта 1933 г, т.к.не было возможности "через снега" добраться до райцентра, записали 24 июня 1933 г.
Рождение ребёнка
16.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
27.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.12.2024