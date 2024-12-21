Мухай Алексей Алексеевич 24.06.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухай Алексей Алексеевич

Место рождения

Новоекатериновка, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

24.06.1933

Дата смерти

21.12.2024

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1933

Отец: Мухай Алексей Кузьмич

Мать: Мухай Ульяна Абрамовна

Новоекатериновка, Тарский муниципальный район, Омская область
Родился 28 марта 1933 г, т.к.не было возможности "через снега" добраться до райцентра, записали 24 июня 1933 г.
Рождение ребёнка
16.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
27.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.12.2024
Москва, город федерального значения Москва

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