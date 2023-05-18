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Панкин Егор Васильевич

Место рождения

с.Адашево Ямщинская воллсть, Инсарский уезд, Пензенская губ.

Дата рождения

1892

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Панкин Василий

Мать: не указана

с.Адашево Ямщинская воллсть, Инсарский уезд, Пензенская губ.
Рождение ребёнка
05.06.1922

Дочь: Аристова Елена Егоровна

Мать ребёнка: Панкина Дарья Павловна

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.11.1928

Сын: Панкин Иван Егорович

Мать ребёнка: Панкина Дарья Павловна

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1939
г.Сучан, Приморский край, Россия
Причина смерти: погиб на шахте