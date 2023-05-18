Панкин Егор Васильевич
Место рожденияс.Адашево Ямщинская воллсть, Инсарский уезд, Пензенская губ.
Дата рождения1892
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Панкин Василий
Мать: не указана
с.Адашево Ямщинская воллсть, Инсарский уезд, Пензенская губ.
Рождение ребёнка
05.06.1922
Дочь: Аристова Елена Егоровна
Мать ребёнка: Панкина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
02.11.1928
Сын: Панкин Иван Егорович
Мать ребёнка: Панкина Дарья Павловна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1939
г.Сучан, Приморский край, Россия
Причина смерти: погиб на шахте