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Морозов Николай Иванович

Место рождения

Калининская область, Зубовский р-н, д.Церковное

Дата рождения

27.12.1927

Дата смерти

19.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1927

Отец: Морозов Иван Петрович

Мать: Морозова Александра Дмитриевна

Калининская область, Зубовский р-н, д.Церковное
Бракосочетание
28.10.1955

Жена: Морозова Нина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.01.1957

Дочь: Королева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Морозова Нина Николаевна

Смерть
19.09.1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург