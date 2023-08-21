Морозов Николай Иванович
Место рожденияКалининская область, Зубовский р-н, д.Церковное
Дата рождения27.12.1927
Дата смерти19.09.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1927
Калининская область, Зубовский р-н, д.Церковное
Бракосочетание
28.10.1955
Жена: Морозова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
11.01.1957
Дочь: Королева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Морозова Нина Николаевна
Смерть
19.09.1979