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Сивенко Николай Иосифович

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Место рождения

Украинская ССР, Черниговская обл., Дмитриевский р-н, с. Пролетарское

Дата рождения

29.06.1893

Дата смерти

25.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1893

Отец: Сивенко Иосиф

Мать: не указана

Украинская ССР, Черниговская обл., Дмитриевский р-н, с. Пролетарское
Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Сивенко Леонид Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Безмятежное, Харківська область
Смерть
25.12.1943