Сивенко Николай Иосифович
Место рожденияУкраинская ССР, Черниговская обл., Дмитриевский р-н, с. Пролетарское
Дата рождения29.06.1893
Дата смерти25.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1893
Отец: Сивенко Иосиф
Мать: не указана
Украинская ССР, Черниговская обл., Дмитриевский р-н, с. Пролетарское
Рождение ребёнка
01.01.1939
Сын: Сивенко Леонид Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Безмятежное, Харківська область
Смерть
25.12.1943